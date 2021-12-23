Порошенко не явился на допрос по делу о государственной измене

Бывший президент Украины Петр Порошенко не прибыл на допрос к следователям по делу о государственной измене. Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат экс-главы государства Илья Новиков.

По словам защитника, Порошенко прибудет на Украину не ранее первой половины января.

Он добавил, что сотрудники прокуратуры прибыли к дому политика в Польше и просунули в калитку повестку на допрос.

Напомним, Порошенко подозревается в том, что способствовал приобретению Украиной угля из неподконтрольного официальному Киеву Донбасса. Ранее стало известно, что он покинул страну.

В ответ депутаты партии Порошенко «Европейская солидарность» сделали заявление в полицию о госизмене со стороны нынешнего президента государства Владимира Зеленского, упрекнув его в финансировании терроризма.

Согласно заявлению, сделанному на сайте партии, во время правления Зеленского Украина утратила независимость в области энергетического сектора.