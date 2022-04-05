«Порох и огонь порождают братство». Кадыров показал героизм чеченцев

Чеченцы принимают участие в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава кавказской республики Кадыров показал, как его земляки спасли раненого товарища во время обстрела ВСУ.

Он опубликовал кадры с отважными чеченцами в Telegram-канале. На нем видно, как сослуживцы спасли раненого товарища.

Им не помешал обстрел ВСУ. Они протянули трос раненому солдату, который не мог самостоятельно передвигаться, и быстро притянули сослуживца. Во время спасения товарища они защищались перекрестным огнем. Кадыров заявил, что они продемонстрировали силу братского духа.

«Поверьте, спасавшие и спасенный отныне до конца жизни будут верными братьями друг другу. Порох и огонь порождают братство», — написал он.