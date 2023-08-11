Власть 11 августа 2023, 19:24 Порядок получения страховых выплат при гибели военных в ходе СВО упростили Мишустин: получение страховых выплат при гибели военных в зоне СВО упростили Pxhere

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое упростит получение страховых выплат родственниками военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны, сообщил ТАСС.

«Достаточно предоставить справку установленной формы о смерти военнослужащего, выданную в воинской части. Дожидаться выдачи официального медицинского свидетельства о смерти не нужно», — передали в кабмине.

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Срок для выплаты страховой компенсации составит 30 дней. Документ также касается родственников военнослужащих, которые погибли во время военных сборов, и родных росгвардейцев, полицейских, сотрудников противопожарной охраны и Федеральной службы исполнения наказаний, скончавшихся при исполнении служебного долга.

Подтверждать право на получение льгот и выплат члены семей добровольцев, погибших в зоне специальной военной операции, станут по удостоверениям. Документ выдаст военный комиссариат, в котором боец состоял на учете. Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях, предусматривающий выплаты при гибели бойца в зоне спецоперации.

Ранее Мишустин попросил уделить особое внимание реабилитации участников СВО в регионах. Он подчеркнул, что добровольцы, участвующие в спецоперации, должны получать такие же социальные гарантии, как и другие военнослужащие.