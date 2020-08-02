Порядок получения пособий на детей стал проще

С 1 ноября 2020 года российским семьям будет проще получить пособие на детей от трех до семи лет. Правительство сократило список документов, которые нужно предоставить для оформления выплаты.

«Теперь для оформления выплаты гражданам не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах. Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия», — говорится на сайте правительства России.

Пособия на детей от трех до семи лети положены семьям, где родители получают низкий доход. Выплаты утвердил президент России Владимир Путин указом от 1 января 2020 года. Размер пособия зависит от того, где проживает семья, и составляет 50% прожиточного минимума, установленного в регионе. В среднем это 5–6 тысяч рублей по России.

Оформить выплаты можно на сайте госуслуг или лично в МФЦ.

Ранее Пенсионный фонд РФ напомнил о получении связанной с пандемией коронавируса денежной помощи от государства семьям с детьми. Те, кто еще не оформлял выплаты, могут получить деньги сразу за июнь и июль.