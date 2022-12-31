Власть 31 декабря 2022, 17:24 Порядка 41 военного ЛНР освободили из украинского плена Омбудсмен ЛНР Сердюкова: 41 военного республики освободили из украинского плена

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Из украинского плена освободили 41 военного Луганской Народной Республики. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на омбудсмена ЛНР Викторию Сердюкову.

«В результате сегодняшнего обмена, прошедшего между Российской Федерацией и Украиной, освобожден 41 военный Луганской Народной Республики», — отметила уполномоченная по правам человека в ЛНР.

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В ближайшее время бойцы вернутся домой. По словам Сердюковой, по возвращении военнослужащие пройдут медосмотр. При необходимости они получат медицинскую и психологическую помощь.

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В Министерстве обороны России сообщили, что из украинского плена вернулись 82 военнослужащих. По данным военного ведомства, им грозила смертельная опасность. Бойцов отправят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Там они пройдут реабилитацию.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что на территории республики находится свыше 1200 украинских военнопленных. Доступ к ним открыт для представителей ООН и Международного комитета Красного Креста.