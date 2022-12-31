31 декабря 2022, 17:24
Порядка 41 военного ЛНР освободили из украинского плена
Омбудсмен ЛНР Сердюкова: 41 военного республики освободили из украинского плена
Из украинского плена освободили 41 военного Луганской Народной Республики. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на омбудсмена ЛНР Викторию Сердюкову.
«В результате сегодняшнего обмена, прошедшего между Российской Федерацией и Украиной, освобожден 41 военный Луганской Народной Республики», — отметила уполномоченная по правам человека в ЛНР.
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В ближайшее время бойцы вернутся домой. По словам Сердюковой, по возвращении военнослужащие пройдут медосмотр. При необходимости они получат медицинскую и психологическую помощь.
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В Министерстве обороны России сообщили, что из украинского плена вернулись 82 военнослужащих. По данным военного ведомства, им грозила смертельная опасность. Бойцов отправят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Там они пройдут реабилитацию.
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что на территории республики находится свыше 1200 украинских военнопленных. Доступ к ним открыт для представителей ООН и Международного комитета Красного Креста.
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