Власть 13 декабря 2022, 15:56 Попытки Запада разрушить экономику России назвали неудачными Премьер Мишустин заявил о недооценке странами Запада устойчивости экономики России Unsplash

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Страны Запада неверно оценили устойчивость российской экономики к внешнему влиянию. Об этом в ходе совещания с Экспертным советом при правительстве России заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Его заявление привела прессс-служба кабмина.

Он напомнил, что участники заседания год назад определили список мер по поддержанию рынка труда и бизнеса в ответ на новые вызовы со стороны стран Запада. Проведенная работа не только сгладила последствия внешнего давления, но и помогла продолжить работу по достижению национальных целей развития.

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«Действия западных стран были направлены на разрушение российской экономики и дестабилизацию общества. Однако оппоненты недооценили устойчивость нашей системы к влиянию извне, возможности всех сил по ее поддержке», — заявил Мишустин.

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Он отметил, что в России сохранился стабильный бюджет, ключевые сектора экономики продолжают работать, а жители получили поддержку. Премьер констатировал, что спад в экономике есть, но он не такой сильный, на какой рассчитывали авторы санкций.

«Министерство экономического развития прогнозирует сокращение валового внутреннего продукта по итогам года на уровне менее 3%», — заявил Мишустин.

Премьер добавил, что продолжается рост промышленного производства в отраслях, ориентированных на внутренний спрос. Безработица в стране осталась на уровне ниже 4%, а годовая инфляция по итогам ноября упала ниже 12%.

По словам Мишустина, все это стало возможно благодаря принятым мерам по поддержке российского экономического сектора в условиях санкционного давления.