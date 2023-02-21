Власть 21 февраля 2023, 20:24 Попытки США «прощупать» защищенность ряда объектов ДСНВ в России назвали вопиющими и рискованными МИД России: США пытались «прощупать» ряд объектов ДСНВ путем атак на них Украины РИА «Новости»

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МИД России назвал провокационными и рискованными попытки Соединенных Штатов «прощупать» безопасность некоторых объектов, попадающих под договор СНВ. Эти структуры атаковали при помощи марионеточного киевского режима, и осуществили эти атаки при содействии Америки, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованного на официальном сайте министерства.

«Вопиюще провокационными и крайне рискованными стали известные попытки США „прощупать“ защищенность ряда заявленных по Договору российских объектов СНВ. Вооруженные атаки на них, предпринятые марионеточным режимом в Киеве, были осуществлены при явном военно-техническом и информационно-разведывательном содействии Вашингтона», — заявили в МИД России.

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Также в министерстве отметили, что дальнейшее ведение дел с США и Западом в обычном режиме невозможно — Штаты давно нарушали основные пункты ДСНВ.

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Россия продолжит соблюдать предусмотренные в Договоре ограничения на СНВ, отметили в МИД. В ведомстве призвали США воздержаться от шагов, которые в дальнейшем могут помешать возобновлению действия ДСНВ. При этом Россия намерена продолжить информировать США о пусках МБР и БРПЛ.