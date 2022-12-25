Власть 25 декабря 2022, 23:19 Попытки расширить НАТО являются подготовкой к войне с Россией — Медведев Зампред Совбеза Медведев назвал приближение НАТО к границам России подготовкой к войне РИА «Новости»

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Уходящий 2022 год стал переломным в отношениях России и Запада. Вопрос возобновления отношений или попыток переговоров на повестке дня больше не стоит. Доверие оказалось окончательно подорвано, потому что расширение НАТО на Восток оказалось подготовкой к войне с Россией. Об этом в своей статье «Наши люди, наша земля, наша правда» в «Российской газете» написал заместитель председателя Совеза России Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что Запад показал свое истинное лицо, доказав, что выстраивать отношения с ним на доверии невозможно. Все декларируемые принципы оказались только ширмой для прикрытия собственных интересов.

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«Нам говорить и договариваться на Западе теперь не с кем, не о чем, да и незачем», — подчеркнул Медведев.

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Заместитель председателя Совета Безопасности России отметил, что поступки бывших лидеров западной Европы оказались циничной рассчитаны. Он напомнил признание бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, которая раскрыла истинную цель Минских договренностей: потянуть время, чтобы Украина набрала силы.

При этом тогда Россия доверилась своим партнерам, не ожидая такого неприкрытого предательства. Именно страны Евросоюза помогли украинским националистам подготовится к кровопролитной войне. Но подобный поступок был далеко не первым.

«Хорошо помню заседание Совета Россия — НАТО на высшем уровне в Лиссабоне в 2010 году, в котором я участвовал в качестве президента России. Члены альянса убеждали нас тогда, что мы не представляем угрозы друг для друга и готовы вместе работать ради всеобщей безопасности Евроатлантики» — вспомнил Медведев.

При этом НАТО ни на секунду не прекратил своего расширения на Восток, приближаясь к границам России, готовясь к серьезному противостоянию или войне.

«Бесконечные мутные потоки циничной лжи», — оценил заместитель председателя Совета Безопасности России поведение стран Запада.

Кризис доверия проявил себя в полной мере, когда США и страны ЕС конфисковали российские активы одним свои решением.

По прогнозу Медведева, полный разрыв отношений с Западом сохранится годы или десятилетия. Но такая ситуация сложилась не по вине России, которой остается дождаться прихода поколения новых политиков, которые окажутся разумнее своих предшественников. Но даже с ними страна сохранит осторожность и бдительность.

Прекращение отношений с Западом не означает изоляции, развивать отношения можно с остальным миром, который огромный и сохранил с нашей страной нормальные отношения.