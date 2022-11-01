Власть 01 ноября 2022, 11:03 Попытки изолировать Россию ускорили переформатирование системы отношений в мире — Мишустин Премьер Мишустин: попытки изолировать Россию ускорили изменения отношений в мире

Читать 360tv в

Роль стран, интересы которых игнорировались ранее, возрастает в данный момент. Процесс изменения системы международных отношений развивается быстрее из-за попыток изоляции Российской Федерации. Такое мнение высказал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщил ТАСС.

«Попытки изолировать Россию не увенчались успехом. Наоборот, они лишь ускорили процессы переформатирования всей системы международных отношений», — сказал он в видеообращении к участникам Всемирной тематической конференции «Экономическое сотрудничество: соотечественники и регионы России. Отвечая на вызовы времени».

Реклама

Глава кабмина заявил, что «сейчас существенно возрастает роль государств и регионов, интересы которых ранее попросту игнорировались».

Реклама

Мишустин сообщил, что Россия будет и дальше укреплять отношения с государствами Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки, Азии. Российские власти отдают приоритет взаимодействию в рамках пространства Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств.

Он отметил, что виден интерес находящихся в России бизнесменов укреплять отношения с соотечественниками-предпринимателями, живущими за рубежом.