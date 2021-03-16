Попыткам Киева организовать диверсии в Крыму предрекли провал

Военный эксперт Василий Дандыкин обсудил с РИА ФАН слова главы Крыма Сергея Аксенова о возможной заброске Киевом диверсионных групп на полуостров.

Специалист выразил уверенность, что все возможные провокации со стороны Украины закончатся полным провалом, поскольку полуостров надежно защищен.

«Поэтому какие-то попытки со стороны Украины, направленные на дестабилизацию ситуации, обречены на провал. Но нельзя исключать того факта, что киевские власти захотят проверить боеспособность Сил специальных операций и Главного управления разведки Минобороны, показав украинцам, что они не просто так едят свой хлеб», — добавил собеседник информагентства.