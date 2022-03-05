Путин рассказал о попытках России помочь Украине мирно решить вопрос с Донбассом

Россия пыталась помочь Украине решить вопрос Донбасса мирным путем. Но вместо этого власти Киева организовали блокаду. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия 1» выступил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что Киев мог разрешить жителям Донбасса говорить по-русски и жить по-своему, но вместо этого власти Украины ввели в регион войска.

«Россия пыталась решить конфликт на Украине в мирном русле — надо было дать Донбассу говорить на русском и жить по-своему, но организовали блокаду», — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что за все время противостояния в Донбассе погибли от 13 до 14 тысяч человек. Но Запад все подобные случаи игнорировал.

Именно поэтому России после нескольких попыток заставить Украину решить вопрос в мирном ключе пришлось вмешаться.

Президент подчеркнул, что российские военные сейчас ведут борьбу не с мнимой угрозой. Он напомнил, что Украина хочет получить статус ядерной державы при помощи Запада. С этого момента Россия станет противником НАТО, а этого допустить нельзя.

Специальная операция по демилитаризации Украины началась в конце февраля по приказу президента России Владимира Путина. Так он отреагировал на просьбу о защите жителей Донецкой и Луганской народных республик. Минобороны объявило, что все удары ведутся только по военной инфраструктуре Украины.