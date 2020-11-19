Рубинский напомнил, что Франция, Штаты и РФ являются коспонсорами Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорнокарабахского конфликта.

Однако никаких последствий решения данной группы не имели. По словам специалиста, то, что конфликт разрешился без участия Минской группы, девальвирует роль Вашингтона и Парижа.

«Так что это попытка просто напомнить о себе», — заметил собеседник информагентства.