Власть 18 августа 2023, 15:55 Попытка атаки БПЛА на Москву в очередной раз доказала преступность режима Зеленского Захарова: атакой на Москву Украина показала преступную сущность режима РИА «Новости»

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Еще одна попытка киевского режима ударить по центру Москвы дроном показывает преступную сущность режима украинского президента Владимира Зеленского. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова привели на сайте министерства.

«Очередное подтверждение преступной сущности режима Владимира Зеленского — его попытка ударить по центру Москвы сегодня ночью», — заявила дипломат.

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По ее словам, благодаря хорошей работе средств ПВО серьезных разрушений и жертв удалось избежать.

Захарова добавила, что российская сторона призывает украинских военных повернуть оружие против своих властей или капитулировать перед Россией. Представитель МИД подчеркнула, что страна в таком случае гарантирует гуманное отношение ко всем.

Утром 18 августа Минобороны России заявило о предотвращении попытки атаки на Москву и Подмосковье. Средства противовоздушной обороны поразили украинский БПЛА. Он рухнул около Краснопресненской набережной в российской столице.

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