Популярная соцсеть заблокировала страницу главы Ингушетии

Администраторы социальной сети Instagram заблокировали аккаунт главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова. Он заявил, что будет выяснять причины блокировки, а также собирается обжаловать это решение, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Мою страницу в Instagram заблокировали. Моя пресс-служба разбирается с этим вопросом», — написал Калиматов в своем Telegram-канале.

При этом страницы в других социальных сетях, в «Одноклассниках», Facebook и «ВКонтакте» остаются рабочими.