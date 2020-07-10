Поправки внесут в Конституцию Крыма

Поправки в Конституцию Республики Крым будут внесены после вступления в силу новой редакции Конституции России. С таким заявлением выступил председатель Государственного совета регионального парламента Владимир Константинов.

Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу Госсовета Крыма.

Помимо Конституции Крыма поправки нужно будет внести в более чем сто законов и нормативно-правовых актов региона. Кроме того, часть нормативной базы будет разработана с нуля.

«Пожалуй, впервые за много лет мы будем вовлечены в столь серьезный конституционный процесс. Для Крыма это в равной степени почетно и ответственно», — сказал Константинов.

В республиканском парламенте уже сформирована рабочая группа. В дальнейшем в нее войдут также представители исполнительных и муниципальных органов власти.

По словам спикера регионального парламента, все должно быть выверено в строгом соответствии с федеральным законодательством. Крыму предстоит провести масштабную работу, ее нужно сделать качественно и без спешки, добавил Константинов.