По словам Толстого, юридический комитет и комитет по мониторингу уже получили некоторые разъяснения по поводу поправок в российскую Конституцию. Особенно много внимания было уделено вопросам верховенства национального права над международным, а также соотношение правоприменения.

Мы разъясняем позицию, говорим, что тоже обсуждаем сейчас эти вещи и будем делиться результатами этих обсуждений Петр Толстой Вице-спикер ПАСЕ

Он добавил, что Великобритания и Германия уже прошли подобным путем, и Россия «ничем не отличается от других стран». При этом изменениями в РФ интересуются особенно сильно. Петр Толстой считает, что причиной этого является стремление «как-то учить нас жизни».

Вице-спикер добавил, что коллеги по ПАСЕ с пониманием относятся к разъяснениям. Украина пытается дезинформировать представителей других странах, но Россия продолжает настаивать на своем. Толстой еще раз подчеркнул, Россия не аннулирует международные обязательства, как бы Киев не убеждал в обратном.

Толстой сообщил, что страхи по поводу неисполнения решений Европейского суда по правам человека «дутые». Все изменения, которые планируется ввести, должны укрепить независимость Российской Федерации. Это сделает невозможным дальнейшие попытки управлять Россией с помощью международных органов.