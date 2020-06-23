Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат, напомнил президент России Владимир Путин. Такое заявление российский лидер сделал во время обращения к гражданам.

«1 июля состоится голосование по поправкам в Конституцию России. Они вступят в силу, разумеется, я уже много раз говорил, только если граждане их поддержат», — сказал президент.

Путин подчеркул, что только воля народа позволит обеспечить развитие страны на ближайшие годы и десятилетия. А новые конституционные положения, когда их примут, установят высокие требования к эффективности социальной и экономической политики. Все это позволит повысить качество жизни и благополучие граждан.



«Прошу это учитывать в своей работе и коллег в правительстве, и руководителей органов власти на всех уровнях», — заявил Владимир Путин.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Это новая дата, которую предложил президент Владимир Путин. Официально это будет выходной день с сохранением заработной платы.

Досрочно проголосовать без посещения избирательных участков смогут жители Москвы и Нижегородской области, которые зарегистрировались и подали заявку об электронном голосовании. Жители других регионов также могут проголосовать досрочно, но только при посещении своего избирательного участка. Досрочное голосование продлиться одну неделю и начнется в четверг, 25 июня