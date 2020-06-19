Поправки в Конституцию России абсолютно легитимны с точки зрения международного права. Такое заявление сделал глава МИД страны Сергей Лавров.

Лавров прокомментировал вывод Венецианской комиссии во время пресс-конференции. Его слова процитировал RT.

Здесь я даже, честно говоря, не понимаю, почему такое чрезмерное внимание уделяется данному конкретному аспекту, который абсолютно легитимен с точки зрения международного права Сергей Лавров.

Глава МИД также напомнил о законодательстве ряда стран Европы — у Германии, Великобритании и других государств, которые причисляют себя к развитым демократиям, в законодательстве существуют «аналогичные резервации». Они гарантируют, что страна не будет исполнять никакие решения, в том числе постановления Европейского суда по правам человека, если они противоречат Конституции этой страны.

Ранее Венецианская комиссия Совета Европы прокомментировала поправки в главный закон России, которые имеют отношение к ЕСПЧ. Организация опубликовала выводы, в которых рекомендовала РФ изменить формулировку одной из статей или и вовсе от нее отказаться. Речь идет о поправке, которая гарантирует, что исполнения решений межгосударственных органов не будут исполняться, если они противоречат Конституции.

Ранее Госдума ответила на это заявление Венецианской комиссии. Вице-спикер Петр Толстой подчеркнул, что Россия не отказывается исполнять решения ЕСПЧ, но только если они не идут в разрез с главным законом страны.