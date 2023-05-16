Власть 16 мая 2023, 16:07 Поправки о задержаниях в зоне военного положения внесли в Госдуму Сенатор Клишас: в Госдуму внесли поправки о задержаниях в зоне военного положения РИА «Новости»

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В Госдуму внесли поправки к закону, предусматривающие административные задержания в зоне военного положения, написал в своем Telegram-канале сенатор Андрей Клишас. Он добавил, что депутаты также рассмотрят инициативу о принудительном и контролируемом перемещении жителей соответствующих территорий в безопасные места.

Авторами документа стали сам Клишас, сенатор Владимир Полетаев, депутаты Госдумы Павел Крашенинников, Дмитрий Вяткин и другие.

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«На территории, на которой введено военное положение, применяются такие меры, как административное задержание на срок до 30 суток в случае нарушения запретов и ограничений», — написал Андрей Клишас.

Он уточнил, что задерживать людей предлагают в случае нарушений запретов, установленных в конкретном регионе указами президента. По словам Клишаса, поправки направлены «на обеспечение реализации избирательных прав граждан, проживающих на территории новых субъектов».

На территории ДНР после вхождения ее в состав России отменили наказание в виде смертной казни. Вынесенные до октября 2022 года приговоры в исполнение не приводили.