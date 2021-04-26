Поправки о выплате детских пособий внесли в Госдуму

На рассмотрение в Госдуму внесли поправки о пособиях беременным женщинам, детских выплатах и стопроцентной оплате больничных по уходу за детьми до семи лет независимо от стажа родителя.

Председатель ГД РФ Вячеслав Володин подчеркнул, что депутаты вместе с правительством начали работу по выполнению послания президента Федеральному собранию. Его слова привела пресс-служба нижней палаты парламента.

«В первую очередь подготовлены социально значимые законодательные инициативы, реализация которых должна начаться в ближайшее время», — подчеркнул Володин.

Он уточнил, что внесенные поправки направлены на поддержку семьи. Одна из них касается размера пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. Оно составит половину прожиточного минимума.

«Получать его с 1 июля будут те, у кого в семье среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума в регионе», — пояснил председатель Госдумы.

С 1 июля 2021 года, указано во второй поправке, ежемесячное пособие на ребенка от восьми до 16 лет будут выплачивать родителям в неполных семьях. Их доход не должен превышать прожиточный минимум по региону.

«Размер выплаты будет приравнен к половине детского регионального прожиточного минимума. Важно, что размер пособия будет расти вместе с прожиточным минимумом», — обратил внимание Володин.

Он напомнил, что еще одна инициатива позволит родителям получать стопроцентную оплату больничного по уходу за детьми до семи лет независимо от стажа. Поддержка в первую очередь необходима матерям с небольшим стажем и молодым семьям с детьми дошкольного возраста.

Изменения внесут в несколько законов. Соавтором предложенных поправок выступил Вячеслав Володин.