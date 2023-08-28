Власть 28 августа 2023, 16:00 Поправки, которые переформатируют контрактную систему с упором на российские заводы, подготовят в Госдуме Депутат Топилин: если не поддержим производителя, он не сможет развиваться

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Председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин в беседе с «Парламентской газетой» рассказал о внесении в осеннюю сессию поправок, которые существенно переформатируют контрактную систему с упором на российские заводы и фабрики.

По словам депутата, поправки нацелены на приобретение российских товаров, так как рассчитывать на поставки из-за границы сегодня достаточно сложно. Они вносятся для того, чтобы сэкономить и оптимизировать процессы.

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«Если сейчас не поддержим нашего производителя и не позволим этот денежный поток, который есть в бюджете, перенаправить российским предприятиям, они просто не смогут развиваться», — добавил Топилин.

Ранее стало известно о ведении централизованных госзакупок лекарств у единственного поставщика. По словам политиков, это позволит регионам сэкономить средства и оперативно распределять медикаменты между больницами.