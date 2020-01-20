Поправки к Конституции подготовили вовремя. И вот почему

Текст законопроекта о поправках к Конституции был обнародован 20 января. В нем зафиксирован целый ряд нововведений, которые могут появиться в главном документе страны. По просьбе «360» директор Института политических исследований и член Общественной палаты России Сергей Марков оценил предлагаемые поправки.

Среди поправок — новые правила для кандидатов в президенты России. Занимать пост президента можно будет россиянам в возрасте от 35 лет, постоянно проживающим в стране не менее 25 лет и без иностранного гражданства. По мнению политолога, это попытка защитить российские государственные институты, и весьма своевременная.

Чтобы не было так, как получилось в Украине, когда половина правительства иностранные агенты. Ее (поправку — прим. ред.) давным-давно пора было уже сделать, но нужно предусмотреть, чтобы граждане Крыма имели возможность тоже баллотироваться, они не должны быть поражены в правах Сергей Марков директор Института политических исследований и член Общественной палаты РФ.

То же самое касается и бывших граждан Советского союза, которые работали в других союзных республиках на момент распада страны, и не по своей воле стали гражданами других государств, и потом опять получили российское гражданство. «В 1991 стал, предположим, гражданином Латвии, а потом в 1993 году стал гражданином России», — уточнил собеседник «360».

Оговорку о двух сроках подряд для президента России из Конституции уберут для того, чтобы ни один следующий президент не мог возглавлять страну более двух сроков.

«Владимиру Путину, наверное, надо было побыть эти фактически пять сроков. Это связано с тем, что действующему президенту пришлось преодолевать последствия чудовищной катастрофы распада страны 90-х годов, и вот для преодоления катастрофы нужна, как правило, контуризация исполнительной власти, в том числе, контуризация ее в одних руках. А вот дальше эта проблема исчерпана», — заявил Марков.

Политолог счел не очень нужной внесение в Конституцию поправки о гарантированном МРОТ не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения. По его мнению, это лишняя демагогическая детализация.

«Она является скорей демагогической, потому что она приравнивает МРОТ к величине прожиточного минимума, но она же не может определить величину прожиточного минимума. Я бы такие вещи в конституции не давал, мне кажется, что может быть и МРОТ будет чуть меньше прожиточного минимума, но пускай прожиточный минимум будет значительно выше.

МРОТ это считается зарплата одного человека, а прожиточный минимум должен считаться не на работающего человека, а на членов его семьи. Если человек получается МРОТ, но у него восемь детей, получается, это значительно меньше прожиточного минимума», — отметил политолог.

Сергей Марков напомнил, что генпрокурор и его замы и так назначаются на должность и освобождаются Советом Федерации по представлению президента.

«Ну, так было всегда. Это просто имеется ввиду, что будет консультация Совета Федерации. Наверное, это как бы позитивно, но не имеет большого значения. Консультации Совета Федерации, то есть, значит, что через СФ разрешают высказать свое мнение при том, что назначение от них не зависит», — подчеркнул Марков.

Политолог отметил, что только поправка, касающаяся того, что Госдума будет утверждать кандидатуру премьер-министра сможет повлиять на жизнь россиян.

Но там зависит от того, кто предлагает. И Госдума сможет утверждать кандидатуру премьер-министра только из числа тех, которые предлагаются президентом. Если она получит права назначать и выдвигать самой, то это очень большое изменение, которое будет означать, что форма правления превращается в парламентско-президентскую. Сергей Марков директор Института политических исследований и член Общественной палаты РФ

Текст законопроекта о поправках к Конституции был опубликован на сайте Госдумы 20 января. Комитет парламента по госстроительству и законодательству обсудит их уже 21 января.

Депутаты Госдумы начнут начнут рассмотрение поправок утром 23 января. Даты чтений будут названы позже, после вынесения предложений профильного комитета по законопроекту.