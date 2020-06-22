Он пояснил, что после принятия поправок любые инициативы на законодательном уровне, которые будут предлагать пересмотреть статус Крыма, станут противоречить Конституции, а значит приняты не будут.

«Это делается для того, чтобы ни один орган государственной власти, включая президента или парламент или правительство, не могли всерьез вести переговоры, например, о возвращении Крыма Украине», — подчеркнул Клишас.

Он пояснил, что никто не станет «бегать за блогерами или по соцсетям и смотреть, не написал ли кто-нибудь, что „давайте Крым отдадим“».

Внести в Конституцию поправку о запрете отчуждения территорий России предложил актер Владимир Машков. На встрече с президентом Владимиром Путиным он пояснил, что во время поездок по стране жители приграничных территорий часто жаловались на то, что их земли могут передать другим странам. В качестве примера он привел Курильские острова, Крым и даже территории Калининградской области. Актер предложил ввести в главный закон страны пункт о невозможности передачи российских территорий и даже обсуждения этого вопроса.

Путин поддержал предложение, но уточнил, что нужно ввести ряд корректировок. В частности, исключение по этому вопросу сделали для уточнения границ с соседними государствами.

После рассмотрения рабочей группой поправка звучит так: «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются».