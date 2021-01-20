Попова объявила, что заболеваемость COVID-19 в России вдвое ниже, чем в Европе

Заболеваемость COVID-19 в России вдвое ниже, чем в Европе. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, с начала осени суточный прирост новых случаев не превышает 20 на 100 тысяч человек.

В европейских странах показатель в два-три раза выше. Попова считает, ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, однако наблюдается тренд на снижение заболеваемости.

«Если в Российской Федерации мы не перешагнули позицию 20 на 100 тысяч населения в сутки, то европейские страны сегодня имеют показатели 50, 60 и 70», — цитирует ее слова ТАСС.

В понедельник, 18 января, Попова сообщила, что в 72 регионах фиксируется снижение заболеваемости COVID-19.

В России за минувшие сутки от COVID-19 вылечились 25 290 человек. Это на 4100 больше, чем выявленных случаев заболевания в течение 24 часов. На первом месте по числу выявленных случаев COVID-19 за 24 часа оказался Санкт-Петербург (+3347). На втором месте — Москва (+2452). На третьем — Московская область (+994). С марта прошлого года выздоровели 3 027 316 пациентов.