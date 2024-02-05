05 февраля 2024, 20:09
«Попкорна хватит». Захарова назвала сериалом историю с возможной отставкой Залужного
Захарова высмеяла историю с возможной отставкой Залужного, сравнив ее с сериалом
История с возможной отставкой главкома ВСУ Валерием Залужным все больше смахивает на мыльную оперу, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что в России хороший урожай кукурузы, поэтому с попкорном при просмотре этого сериала проблем точно не будет.
Захарова задалась вопросом о том, «у кого ТВ-программа», назвав историю с возможными кадровыми перестановками в ВСУ с сериалом «Санта-Барбара».
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«Хорошо, что у нас урожай кукурузы рекордный — попкорна хватит», — добавила она.
О возможной отставке главкома ВСУ начали говорить несколько месяцев назад. Причиной называли конфликт с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мэр Киева Виталий Кличко призвал украинские власти закончить внутреннюю борьбу и политические интриги, поддержав таким образом Валерия Залужного. Позже появилась информация, что военачальник якобы согласился с уходом с должности. В Верховной раде добавили, что главкома ВСУ могут отправить в Великобританию в качестве посла Украины.
Сериалы
Мария Захарова
Украина
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