Понятие генетической информации может появиться в российском законодательстве

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев рассказал о закреплении понятия генетической информации на законодательном уровне. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Он объяснил, что генетическая информация — это медицинский термин. Он включает в себя данные о психическом складе человеке, о предрасположенностях к заболеваниям и тому подобное. Следует законодательно закрепить, что именно охватывает этот термин.

«А во-вторых, прописать четкие правила, как эти данные должны собираться, как они могут использоваться и кто ответственен за их сохранность», — пояснил Варфоломеев.