Власть 13 сентября 2023, 11:44 Помощники Ким Чен Ына «протестировали» его стул перед началом переговоров с Путиным

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Служба безопасности северокорейского лидера Ким Чен Ына протерла его стул и даже провела краш-тест перед началом переговоров лидеров России и КНДР. Об этом сообщил Life.

Встречала Владимира Путина и Ким Чен Ына состоится в среду, 13 сентября, на космодроме Восточный.

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Ранее сообщалось, что президент России встретил своего коллегу, который прибыл на поезде, у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей космодрома.