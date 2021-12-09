Депутаты попросили увеличить зарплату своим помощникам на 20%

Депутаты Госдумы внесли законопроект, который предусматривает увеличение зарплатного фонда их помощников на 20%. Виталий Милонов счел инициативу правильной.

Парламентарий в беседе с kp.ru заметил, что платить больше хотят простым людям. Помощники помогают депутатам быть ближе к народу.

«Это очень правильная инициатива. <…> Не каким-то владельцам „Майбахов“ и „Мерседесов“ зарплаты поднимут», — подчеркнул Милонов.

Он пояснил, что в основном занят на заседаниях в Москве. При этом кто-то должен общаться с населением.

«В моем округе 500 000 человек, надо же всех их обходить, общаться, часто с самыми сложными и тяжелыми историями», — заметил депутат.

По его словам, некоторые парламентарии доплачивают своим помощникам из личных сбережений.

На официальной электронной базе Госдумы 8 декабря появилась информация о том, что депутаты всех фракций нижней палаты парламента одобрили и внесли на рассмотрение законопроект об увеличении зарплатного фонда для своих помощников. Его хотят увеличить на 20% — с нынешних 300 до 387 тысяч рублей. Максимальное количество помощников — семь человек.