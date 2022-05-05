Утверждение о том, что Родина — не государство, не соответствуют действительности, и на нем играют противники страны, заявил в интервью журналу «Национальная оборона» помощник секретаря Совбеза России Наиль Мухитов.

Его спросили об отношении к фразе «Родину люблю, а к государству есть претензии». Представитель Совбеза ответил, что эти понятия нельзя разделять, ведь без государства не будет Родины — именно оно обеспечивает своим жителям защиту, лечение, образование и другие важные аспекты жизни.

«Наивно полагать, что может быть какое-то идеальное государство, устраивающее всех своих граждан до единого», — сказал он.

Наиль Мухитов пригласил россиян к конструктивному обсуждению проблем и призвал присоединиться к их решению.

Он также назвал бизнесменов и артистов, которые уехали из России, безвольными, духовно бедными и переметнувшимися на сторону врага, сообщил RT. Их отъезд помощник секретаря Совбеза сравнил с изменой и отступничеством.