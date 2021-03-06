Помощник президента Орешкин заболел ковидом

Помощник президента Максим Орешкин заразился коронавирусом. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин.

«К сожалению, он (Орешкин — прим. ред.) заболел коронавирусом. Хочу, пользуясь случаем, передать пожелания здоровья. Он с нами на связи здесь», — приводит «Интерфакс» слова главы Кабмина на совещании по социально-экономическому развитию Кузбасса.

Помощник главы Российского государства Максим Орешкин в декабре прошлого года занял пост председателя совета директоров Первого канала. Около четырех лет он был главой Министерства экономического развития. До этого работал заместителем министра финансов. Орешкину 38 лет.

На совещании, в котором принимает участие заболевший помощник президента, Мишустин утвердил программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. Премьер-министр поздравил всех участников совещания с окончанием работы и лично поблагодарил всех причастных к созданию программы.