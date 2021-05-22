Помощник президента назвал профессии, которые оказались под угрозой исчезновения

Развитие компьютерных технологий приведет к исчезновению некоторых профессий, в которых преобладает монотонный умственный труд. Об этом заявил помощник президента России, бывший министр экономического развития Максим Орешкин.

«Понятно, что активное внедрение технологий того же искусственного интеллекта по всему миру будет очень активно размывать так называемый монотонный умственный труд», — сказал он, выступая во время марафона «Новое знание». Его слова процитировало Ura.ru.

По словам экономиста, технологии смогут заменить бухгалтера, переводчика и программиста базового уровня. Из-за этого число занятых в этих профессиях будет снижаться. Тех, кого затронет сокращение из-за внедрения IT, планируют переобучать. Бухгалтеры в результате переквалифицируются в аудиторов или персональных консультантов по налогам.

Также Орешкин рассказал, что с 2013 года в России «началось довольно резкое снижение численности трудоспособного населения», сообщил ТАСС. По прогнозам, число работников будет сокращаться до второй половины 2020-х годов. Затем те, кто сейчас учится в школе, повзрослеют, «и этот негативный эффект начнет постепенно исчезать».