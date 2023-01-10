Власть 10 января 2023, 20:57 Помощник Кадырова заявил, что мобилизацию нужно провести «еще вчера» Командир «Ахмата» Алаудинов: волна мобилизации должна была «быть вчера» РИА «Новости»

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Россиян нужно готовить к тому, чтобы встать на защиту Родины, заявил помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» он раскритиковал тех, кто поднимает панику из-за частичной мобилизации.

«Мы должны готовить наше население и в школах, и повсеместно к тому, что если развернутся такие события, то мы все должны встать в один строй!» — отметил помощник Рамзана Кадырова.

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По словам Алаудинова, до россиян следует доносить информацию о текущей ситуации в мире. Не нужно стесняться говорить об этом, добавил командир спецназа «Ахмат». Он прокомментировал новые поставки вооружения на Украину. Алаудинов отметил, что это не позволит бойцам ВСУ добиться изменений на поле боя, а российские военные всегда готовы к «новому металлолому».

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