Помощник госсекретаря США Донфрид вышла из здания МИД России через 40 минут

Помощник госсекретаря США Карен Донфрид вышла из здания Министерства иностранных дел России через 40 минут. Она ничего не сказала о прошедших переговорах, передало РИА ФАН.

Визит в МИД Донфрид нанесла для того, чтобы поговорить на тему украинского кризиса и гарантий безопасности для России. Она встретилась с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым.

Далее у представителя США запланирована беседа с заместителем главы администрации российского президента Дмитрием Козаком. В ходе предстоящей встречи дипломаты тоже обсудят ситуацию на Украине. В Киев Донфрид ездила перед тем, как отправиться в Москву.

В Кремле сообщали, что президент Владимир Путин не планирует встречаться с помощником американского госсекретаря. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 13 декабря заявил, что такой встречи в графике президента нет.

Госдепартамент США заранее предупреждал представителей всех стран, которые собиралась посетить Донфрид. Она намеревалась нанести визит не только в Москву и Киев, но и в Брюссель.