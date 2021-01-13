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    13 января 2021, 10:47

    «Помощь» Британии по Крыму и Донбассу сочли политическим проектом

    Артур Блянихов

    Председатель Комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев прокомментировал планы Британии профинансировать проекты по «реинтеграции» Донбасса и Крыма на Украине. Парламентария процитировало РИА ФАН.

    По мнению сенатора, британский проект не связан с гуманитарными целями и носит исключительно политический характер. Косачев выразил уверенность, что возврат полуострова в состав РФ был единственными шансом защитить крымчан от экстремистской националистической угрозы со стороны Киева.

    С Косачевым согласен депутат Госдумы Руслан Бальбек.

    «Британия четко намекает Киеву, что помощь в возвращении полуострова — всего лишь яркий плакат, закрывающий брешь в стене», — обратил внимание законодатель.