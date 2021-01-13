«Помощь» Британии по Крыму и Донбассу сочли политическим проектом

По мнению сенатора, британский проект не связан с гуманитарными целями и носит исключительно политический характер. Косачев выразил уверенность, что возврат полуострова в состав РФ был единственными шансом защитить крымчан от экстремистской националистической угрозы со стороны Киева.

С Косачевым согласен депутат Госдумы Руслан Бальбек.

«Британия четко намекает Киеву, что помощь в возвращении полуострова — всего лишь яркий плакат, закрывающий брешь в стене», — обратил внимание законодатель.