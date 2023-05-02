Власть 02 мая 2023, 18:55 Поморам разрешат ловить рыбу сетями, не опасаясь штрафа

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Министерство сельского хозяйства внесло дополнение в действующее правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна, теперь жители Поморья смогут ловить рыбу сетями для собственных нужд без путевки. Об этом «Парламентской газете» рассказала депутат парламента Карелии и бывшая глава Сумского Посада Ирина Кузичева.

Дело в том, что раньше ловить рыбу сетями без риска штрафа разрешали только жителям прибрежных городов, сел и деревень. Но некоторые поморы живут в 20 и более километрах от моря. Таким образом, им уже нужно было получать путевку. Но проблема решилась. Минсельхоз внес в постановление конкретные населенные пункты, жителям которых позволили заниматься традиционным промыслом.

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«Такой список полностью удовлетворяет запросы поморов. Более того, инициатива карелов получила развитие — аналогичные списки составили и власти других субъектов, которые располагаются на Белом море», — сказала Ирина Кузичева.

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