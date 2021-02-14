«Помните, как меня рисовали с клыками?» Путин объяснил, почему Запад начал сдерживать Россию

Президент России Владимир Путин заявил, что политика сдерживания началась сразу после того, как Россия начала стабилизироваться. Об этом она рассказал во время беседы с главными редакторами СМИ.

«Вы что, не помните, как меня рисовали (западные СМИ — прим. ред.) вот с такими клыками? Таких картинок было много. Вот как только мы стали стабилизироваться, на ноги вставать — все, тогда началась сразу политика сдерживания. Ну, вы чего, этого не понимаете, что ли? Не видите?» — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что чем Россия становилась сильнее, тем интенсивнее проводилась политика сдерживания.

Российский президент обратил внимание на то, что такая политика по отношению к России проявляется и в экономике. По его словам, по мере того как страна становилась на ноги и стабилизировалась ситуация на Кавказе, в мире на это начали обращать все больше внимания.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не откажется от помощи жителям Донбасса. Он отметил, что у него перед глазами стоят «некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети», в Донбассе.