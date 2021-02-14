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    14 февраля 2021, 09:25

    «Помните, как меня рисовали с клыками?» Путин объяснил, почему Запад начал сдерживать Россию

    Анастасия Калинина

    Президент России Владимир Путин заявил, что политика сдерживания началась сразу после того, как Россия начала стабилизироваться. Об этом она рассказал во время беседы с главными редакторами СМИ.

    «Помните, как меня рисовали с клыками?» Путин объяснил, почему Запад начал сдерживать Россию

    «Вы что, не помните, как меня рисовали (западные СМИ — прим. ред.) вот с такими клыками? Таких картинок было много. Вот как только мы стали стабилизироваться, на ноги вставать — все, тогда началась сразу политика сдерживания. Ну, вы чего, этого не понимаете, что ли? Не видите?» — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

    Он отметил, что чем Россия становилась сильнее, тем интенсивнее проводилась политика сдерживания.

    Российский президент обратил внимание на то, что такая политика по отношению к России проявляется и в экономике. По его словам, по мере того как страна становилась на ноги и стабилизировалась ситуация на Кавказе, в мире на это начали обращать все больше внимания.

    Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не откажется от помощи жителям Донбасса. Он отметил, что у него перед глазами стоят «некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети», в Донбассе.