Интернет-провайдерам могут разрешить бесплатно пользоваться инфраструктурой жилых домов

Как рассказал замглавы ФАС Анатолий Голомолзин, еженедельно в ведомство обращаются примерно 25 человек, которые не могут в многоквартирном доме выбрать оператора связи. Кроме того, люди жалуются на плохое качество интернета, завышенную стоимость услуг провайдеров. Не редки случаи и злоупотребления управляющими компаниями: они просто не предоставляют своевременный доступ к общедомовому имуществу для установки оборудования.

Противники законопроекта предлагают решить проблему поправками к Жилищному кодексу. Планируется дать возможность управляющим компаниям брать плату с интернет-провайдеров за содержание помещений для оборудования и электроэнергию.

«У нас уже год как проект внесен и не принят в первом чтении, хотя есть положительные заключения государственно-правового управления и правительства. Мы готовы доработать, если поправки направлены на улучшение текста и решение задачи дать возможность жильцам использовать разных провайдеров», — пояснили в комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ.