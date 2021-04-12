Получение пособий на погребение предложили упростить

Оформление выплаты социального пособия на похороны могут перевести в цифровую форму. Возможно, на уровне регионов будут введены налоговые вычеты на эти расходы. Нововведение введет принцип экстерриториальности для их получения, но не изменит критерии и условия получения выплат.

По данным газеты «Известия» министерство труда и социальной защиты подготовило и представило для общественного обсуждения законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О погребении и похоронном деле».

Благодаря технологическим возможностям будет исключена справка о смерти из ЗАГСа на бумажном носителе. Гражданину, который будет оформлять похороны, не придется для этого посещать Пенсионный фонд.

Нужно будет подать заявление через госуслуги или МФЦ, и выбрать способ получения выплаты — почтовый или электронный, на банковский счет.

Ведомство также предложило увязать размер пособия с датой и местом регистрации смерти. По месту погребения и месту обращения может существовать разница, зависящая от применяемого районного коэффициента.

В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили изданию, что, пособие на погребение умершего не работавшего пенсионера выплачивается в течение полугода с момента его смерти.

С февраля 2021 года размер пособия вырос на 4,9% и составляет 6424,98 рубля. В северных районах выплата выше за счет местных коэффициентов.

Электронный документооборот, конечно, удобен, но открывает огромное поле для злоупотреблений и преступлений.

Об этом «Известиям» сообщил эксперт Центра подготовки кадров для похоронных служб и сертификации услуг РГУТиС Михаил Лимонад.

«Сплошная цифровизация — обоюдоострое оружие. Бумажная справка — это неделимое государственное свидетельство в оригинале. И подменять ее по закону о ЗАГС недопустимо», — сказал специалист.

Возможно, государству лучше субсидировать из бюджета спрос на погребальные нужды.

Ввести электронные услуги по захоронению в середине марта предлагал депутат Госдумы Виталий Милонов. Это позволит зафиксировать цены на базовые услуги, которые будет оплачивать государство, дополнительные — устроитель похорон.