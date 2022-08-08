Получение гражданства РФ для жителей Прибалтики обсудят осенью

Госдума на осенней сессии рассмотрит вопрос упрощения визового режима и получения гражданства для соотечественников из стран Прибалтики. Речь идет о жителях Латвии, Литвы и Эстонии, которые имеют статус неграждан.

Власти России хотят дать возможность соотечественникам вернуться на родину. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал эту тему важной.

«Правильно будет рассмотреть эту инициативу в профильном комитете по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Обязательно обсудим ее в ходе осенней сессии», — сказал Вячеслав Володин.

В пресс-службе Госдумы уточнили, что к политику с инициативой об упрощении визового режима и о получении гражданства обратился главный редактор Baltnews Андрей Стариков в эфире «Дума ТВ».

В июне депутаты фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» внесли в Госдуму законопроект об упрощении выдачи российского гражданства жителям Эстонии, Латвии и Литвы. Об этом заявил лидер партии Сергей Миронов. Он напомнил, что в прошлом году для жителей Украины и Молдавии отменили срок проживания России для получения гражданства. Единственным условием оставили только наличие вида на жительство.

Сейчас в странах Прибалтики живут около миллиона людей, говорящих по-русски, которых притесняют местные власти. Ограничения русскоговорящих только усилились после начала специальной военной операции.