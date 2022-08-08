Получение гражданства РФ для жителей Прибалтики обсудят осенью
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить вопрос упрощения получения гражданства для жителей Прибалтики осенью
Госдума на осенней сессии рассмотрит вопрос упрощения визового режима и получения гражданства для соотечественников из стран Прибалтики. Речь идет о жителях Латвии, Литвы и Эстонии, которые имеют статус неграждан.
Власти России хотят дать возможность соотечественникам вернуться на родину. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал эту тему важной.
«Правильно будет рассмотреть эту инициативу в профильном комитете по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Обязательно обсудим ее в ходе осенней сессии», — сказал Вячеслав Володин.
В пресс-службе Госдумы уточнили, что к политику с инициативой об упрощении визового режима и о получении гражданства обратился главный редактор Baltnews Андрей Стариков в эфире «Дума ТВ».
В июне депутаты фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» внесли в Госдуму законопроект об упрощении выдачи российского гражданства жителям Эстонии, Латвии и Литвы. Об этом заявил лидер партии Сергей Миронов. Он напомнил, что в прошлом году для жителей Украины и Молдавии отменили срок проживания России для получения гражданства. Единственным условием оставили только наличие вида на жительство.
Сейчас в странах Прибалтики живут около миллиона людей, говорящих по-русски, которых притесняют местные власти. Ограничения русскоговорящих только усилились после начала специальной военной операции.