Президент России расширил список получателей грантов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, увеличивающий с 1 сентября 2020 года до 6500 количество грантов студентам, проявившим выдающиеся способности. В него вошли лица, обучающиеся по программам магистратуры.

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Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 18 ноября.

«Увеличить с 1 сентября 2020 года количество грантов президента Российской Федерации, учрежденных указом президента Российской Федерации от 7 декабря 2015 г. № 607 „О мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности“, до 6500», — говорится в указе.

Из документа следует, что с 2020/21 учебного года 5000 грантов президента РФ предоставляется лицам, поступившим на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, программам бакалавриата и программам специалитета. Еще 1500 президентских грантов будут предоставляться лицам, поступившим на обучение по программам магистратуры.

При условии ежегодного подтверждения гранта, его получателю казна будет перечислять 20 тысяч рублей ежемесячно в течение установленного срока.