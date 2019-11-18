Президент России расширил список получателей грантов
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Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 18 ноября.
«Увеличить с 1 сентября 2020 года количество грантов президента Российской Федерации, учрежденных указом президента Российской Федерации от 7 декабря 2015 г. № 607 „О мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности“, до 6500», — говорится в указе.
Из документа следует, что с 2020/21 учебного года 5000 грантов президента РФ предоставляется лицам, поступившим на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, программам бакалавриата и программам специалитета. Еще 1500 президентских грантов будут предоставляться лицам, поступившим на обучение по программам магистратуры.
При условии ежегодного подтверждения гранта, его получателю казна будет перечислять 20 тысяч рублей ежемесячно в течение установленного срока.