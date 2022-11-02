Полсотни пешеходных переходов появятся в Москве до 2026 года | 360°

Власть 02 ноября 2022, 19:17 Полсотни пешеходных переходов появятся в Москве до 2026 года

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Около 50 пешеходных переходов возведут в Москве до 2026 года. Об этом сообщила НСН со ссылкой на руководителя Департамента строительства столицы Рафика Загрутдинова.

«Четыре пешеходных перехода сейчас возводятся через МЦД на Дмитровском шоссе», — рассказал он.

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Еще 12 переходов проектируются. Пять из них пройдут под землей через МЦД появятся на улицах Яблочкова, Черняховского, Новостроевской и на пересечении улицы Каспийской с Медиков и Ереванской.

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Загрутдинов пояснил, что решение построить переходы через железнодорожные пути приняли из-за активного движения на МЦД.