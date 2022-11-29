Власть 29 ноября 2022, 19:47 Полсотни домов снесли в Москве по программе реновации за 2022 год

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Глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что с начала года в городе снесли 50 ветхих жилых домов. Об этом сообщила НСН.

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Демонтаж состоялся в рамках программы реновации по технологии «умный снос». Это безопасный и экологичный способ, который подразумевает переработку и повторное использование отходов, уточнил Загрутдинов. Также он добавил, что с начала реновации в Москве снесли в общей сложности 130 домов.