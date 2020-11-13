Польский политолог допустил, что Зеленский может стать первой жертвой Байдена
Польский политолог Конрад Ренкас предположил, что лидер Украины Владимир Зеленский может стать первой жертвой Джо Байдена в случае его прихода в Белый дом. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на украинские СМИ.
Специалист напомнил, что предыдущая смена власти в Вашингтоне привела к провалу Петра Порошенко на президентских выборах и победе Зеленского.
Теперь же, по мнению Ренкаса, события могут повторится вновь, поскольку нынешний президент Украины занял непоследовательную позицию в коррупционной истории с сыном Байдена Хантером.
«Первой жертвой Байдена может стать Зеленский», — допустил политолог.