Польский политолог допустил, что Зеленский может стать первой жертвой Байдена

Специалист напомнил, что предыдущая смена власти в Вашингтоне привела к провалу Петра Порошенко на президентских выборах и победе Зеленского.

Теперь же, по мнению Ренкаса, события могут повторится вновь, поскольку нынешний президент Украины занял непоследовательную позицию в коррупционной истории с сыном Байдена Хантером.

«Первой жертвой Байдена может стать Зеленский», — допустил политолог.