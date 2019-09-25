Польские аналитики раскритиковали позицию Словакии по «Северному потоку — 2»
Польский институт международных отношений обнародовал доклад, в котором говорится, что раскол между странами Вишеградской группы (Венгрия, Словакия, Чехия, Польша) усугубляет сотрудничество Братиславы с Москвой по газопроводу «Северный поток — 2». Выводы польских аналитиков привлекли внимание RT.
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Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта заметил, что небольшим европейским странам свойственно маневрировать между Россией и западными партнерами. Они находятся между центрами силы и пытаются найти в этой позиции некоторые преимущества.
Сейчас словацкая сторона понимает, какую выгоду она может получить, принимая участие в газовых проектах с РФ. Подобный подход не может устраивать Варшаву, которая ориентирована на интересы Вашингтона.
«Польша приносит в жертву собственную экономическую выгоду для утопических политических целей, ради странной солидарности с США», — напомнил политолог.