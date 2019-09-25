«Подавись, но не хотят»: немецкий политолог — о сговоре США и Польши против «Северного потока — 2» Подробнее

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта заметил, что небольшим европейским странам свойственно маневрировать между Россией и западными партнерами. Они находятся между центрами силы и пытаются найти в этой позиции некоторые преимущества.

Сейчас словацкая сторона понимает, какую выгоду она может получить, принимая участие в газовых проектах с РФ. Подобный подход не может устраивать Варшаву, которая ориентирована на интересы Вашингтона.

«Польша приносит в жертву собственную экономическую выгоду для утопических политических целей, ради странной солидарности с США», — напомнил политолог.