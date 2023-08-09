Власть 09 августа 2023, 14:51 Польшу обвинили в намерении захватить западные области Украины Глава Минобороны Шойгу заявил, что Польша хочет оккупировать запад Украины Unsplash

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Власти Польши намерены оккупировать западные регионы Украины, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, для этого планируют создать польско-украинское соединение якобы для защиты этих областей. Стенограмму опубликовали в Минобороны.

Шойгу рассказал, что Польша запланировала создание на регулярной основе польско-украинского соединения, которое под видом обеспечения безопасности займется оккупацией западных регионов страны.

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«В непосредственной близости от границ Союзного государства размещены около 360 тысяч военнослужащих, восьми тысяч единиц бронетехники, шесть тысяч артиллерийских систем и минометов», — заявил министр на заседании коллегии военного ведомства.

По словам главы Минобороны, эти и другие угрозы военной безопасности России требуют своевременного реагирования. По итогам заседания его участники примут решения по этим вопросам.

Дружба между Польшей и Украиной прекратится после завершения кризиса, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. После этого, по его мнению, страны начнут конкурировать.