Польше не понравилась идея экономического объединения России и Белоруссии

«Россия, возможно, попытается вынудить их [Белоруссию] объединиться. На них оказывают нажим, и настало время для ЕС, для Польши и для других стран поддержать их суверенитет», — заявил Чапутович.

Планы по интеграции России и Белоруссии подготовят к 1 декабря Подробнее

Экс-помощник главы Минобороны США Александр Вершбоу отметил: Евросоюз не строит иллюзий по поводу сближения Минска с ЕС таким же путем, как пошли Грузия и Украина. Дипломат отметил, что Россия может жестко отреагировать, если Запад продемонстрирует слишком тесную связь с Белоруссией.

5 ноября премьер Белоруссии Сергей Румас обнародовал информацию о создании проектов отраслевых «дорожных карт» по развитию интеграции. Правительства России и Белоруссии должны до 1 декабря представить их президентам обеих стран. Некоторые вопросы будут решены 19 ноября на встрече совета министров Союзного государства.

Ранее были опубликованы детали плана экономической интеграции России и Белоруссии. К 2021 году обе страны будут использовать единый Налоговый кодекс. Также заработает единый регулятор энергетического рынка и таможенная политика. Перспективы экономического объединения президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным еще в июле.