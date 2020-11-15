«Если что-то в Польше происходит, на вопрос „Кто виноват?“ они всегда отвечают: „Россия“… К сожалению, это выработалось у них на протяжении последних нескольких десятилетий», — заявил он.

Польша выбрала Россию «объектом постоянных нападок». Поэтому последнее заявление республики из «этого ряда», сказал парламентарий. Хотя в реальности РФ никогда не вмешивается во внутренние дела других стран, добавил Цеков.

Ранее пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин заявил, что Россия проводит информационные кампании против Варшавы. Для этого Москва использует каналы связи на разных языках. В стране якобы занимаются провокациями, «дипломатическими выпадами», проводят хакерские атаки и разведывательную деятельность, а также задействует связи в финансово-энергетическом секторе. По мнению Жарина, РФ пытается выставить Польшу проблемной страной для Евросоюза. При этом чиновник не привел каких-либо доказательств.

Еще Жарин говорил, что Китай и Германия занимаются координированными информационными атаками на Польшу. Эти две страны всегда пытались дискредитировать республику в глазах Запада. Однако Россия все же представляют наибольшую угрозу. Деятельность России основана на лжи, манипуляции образом Польши, НАТО, Запада, писало ИА НСН.