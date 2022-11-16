Власть 16 ноября 2022, 11:42 Польша отказалась пускать Россию на осеннюю сессию ПА ОБСЕ из-за солидарности с Украиной Парламентарий Джабаров заявил, что Польша не допустит Россию к осенней сессии ПА ОБСЕ РИА «Новости»

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Глава делегации Польши в ПА ОБСЕ Барбара Бартуш не увидела возможности обеспечить коллег из России визами для участия в осенней сессии организации. Об этом рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Его слова процитировал ТАСС.

Он заявил, что таким образом Бартуш отреагировала на запрос российских парламентариев на предоставление им и делегации от Белоруссии, необходимых для въезда на территорию ЕС. Само заседание пройдет в Варшаве.

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«Она не видит возможности для участия представителей России и Белоруссии в осеннем заседании ПА ОБСЕ в Варшаве», — процитировал Джабаров слова Бартуш.

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Он отметил, что делегация Федерации заранее попросила обозначить возможность выдачи виз. Такой шаг он объяснил сомнением в полноценном участии в заседании. Кроме того, представители страны в ОБСЕ попросили МИД проработать альтернативные варианты получения документов для въезда на территорию Шенгена.

Также Джабаров заявил, что Бартуш объяснила свой ответ своим видением ситуации. По ее мнению, участие России в сессии нарушило бы солидарность членов организации с Украиной.