Путин назначил Анатолия Серышева полпредом в Сибири

Президент России Владимир Путин назначил своего помощника Анатолия Серышева полномочным представителем в Сибирском федеральном округе (СФО). Текст указа привела пресс-служба Кремля.

«В соответствии с пунктом „к“ статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Серышева Анатолия Анатольевича полномочным представителем президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности», — сказано в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Путин 9 апреля освободил от должности полпреда в СФО Сергея Меняйло, который занимал этот пост с июля 2016 года. После освобождения от указанной должности Меняйло стал врио главы Северной Осетии. Анатолий Серышев станет шестым по счету полномочным представителем президента в СФО с момента учреждения должности.

Серышев родился 19 июля 1965 года. Он проходил службу в органах безопасности, а также был заместителем руководителя Федеральной таможенной службы России.

С июня 2018 года Серышев являлся помощником президента России. Награжден медалью «За отличие в воинской службе» II степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Путин встретился в Кремле с депутатами Госдумы VIII созыва. Он дал поручения членам парламента. В своей речи он уделил особое внимание социальной поддержке населения. Президент также назвал угрозу стабильного развития демографического будущего: это низкие доходы россиян.