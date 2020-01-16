Полпред президента оговорился и предложил назначить Мишустина главой Госдумы. Видео
Минх представил кандидатуру Мишустина собравшимся на пленарном заседании депутатам. Он рассказал об опыте кандидата, о его работе в течение последних двух дней, но, завершая речь, рассмешил собравшихся оговоркой.
«…и дать согласие Государственной думы для назначения Михаила Владимировича Мишустина на должность председателя Государственной думы», — сказал Минх и покинул трибуну, «360» ведет трансляцию заседания.
После того как депутаты засмеялись, Минх понял свою ошибку, вернулся и назвал должность правильно.
Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассматривают кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра страны. Ранее он встретился с представителями всех фракций и заручился поддержкой большинства из них. Пока что только КПРФ сказала, что не может проголосовать положительно, поскольку они не видели программы Мишустина и не знают его планов по составу Кабинета министров.
Кандидатуру Мишустина на должность главы правительства выдвинул президент Владимир Путин.